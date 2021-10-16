 

Ученые рассказали об опасности неправильного использования солнцезащитных кремов

16.10.2021, 14:48, Новости дня
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Оказывается, если смешать два разных солнцезащитных крема, то можно нанести непоправимый вред своему организму. К такому выводу пришли ученые в процессе исследования.

Они, в частности, утверждают, что в кремах на основе оксида чинка и минералов содержатся химические вещества, которые начинают активно взаимодействовать при смешивании. Нанеся их на кожу одновременно или один за другим, вы не только не защитите ее от ультрафиолетового излучение Солнца, но и почти вдвое усилите его влияние.

Проблема в том, что уничтожается даже естественный защитный слой на человеческой коже, говорят исследования. Таким образом, вы увеличиваете риск заболевания раком. Также ученые не рекомендуют длительное время пребывать под солнечными лучами после того, как вы нанесли крем на кожу.



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