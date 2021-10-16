 

Создан дрон, быстро летающий между деревьями в лесу

16.10.2021, 14:48, Новости дня
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Швейцарские ученые из университета в Цюрихе предложили принципиально новую систему управления БПЛА. С ней дроны могут летать между многочисленными препятствиями на высокой скорости.

Разработчики утверждают, что их квадрокоптер легко пролетит между деревьями в лесу на скорости до 40 километров в час. На самом деле, аналогов такому автомату пока не существует, говорят они.

Дроны, оснащенные такой системой, понадобятся, когда в небе над нашими городами им станет тесно. Автономное устройство управления не позволит летательным аппаратам сталкиваться между собой, а также врезаться в высотные здания, запутываться в проводах или ветвях деревьев. И не нужно будет каждый раз выводить их на большую высоту.



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