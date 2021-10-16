Акне можно выдавливать. Как специалисты советуют избавляться от воспалений

Вы знаете, что перепробовали почти все методы борьбы с акне, но все же замечаете новые высыпания? Не сдавайтесь! Мы собрали для вас простые рекомендации специалистов по уходу за кожей, которые помогут избавиться от воспалений.

Очистка

Наверное, это самый очевидный совет от косметологов, который можно услышать – своевременно очищать кожу лица. Многие девушки решаются на использование жестких косметических средств, чего делать совсем не стоит. Если вы думаете делать процедуру очистки на основе салициловой кислоты ради того, чтобы убрать одно пятнышко, то хорошенько взвесьте все за и против, так как вы можете нарушить баланс здоровых участков кожи.

Лучше использовать очищающие средства на гелевой основе. Они мягко воздействуют на кожные покровы, не нарушая pH, удаляя омертвевшие клетки, способствуя заживлению воспалений.

Очистка пор

Перед проведением массажа лица важно распарить кожу. Подушечками пальцев слегка простучите следующие месте: лоб, область под глазами, скулы.

Далее стоит приступить к очистке пор. Для этого используйте две ватные палочки. После того, как вы выдавили прыщ, важно продезинфицировать область с помощью спиртового раствора, чтобы избежать распространения бактерий. Кроме того, можно использовать специальные полоски для очистки пор на носу.

Никогда не нужно выдавливать узелки или подкожники. Механически можно удалять только “созревшие” прыщи, с четко видимой гнойной головкой.

Маска

Хотя некоторые очищающие маски могут сушить, важно помнить, что их необязательно наносить на все лицо. Используйте маску для глубокого очищения на участках, склонных к появлению прыщей только один раз в неделю. Выбирайте такие средства, в составе которых есть каолиновая глина и сера. Они помогают сохранить поры чистыми и уменьшить высыпания на коже.

Увлажнение

Наносить увлажняющий крем при высыпаниях может показаться нелогичным, но если вы хотите, чтобы все ранки зажили, очень важно поддерживать кожу здоровой. При этом важно найти увлажняющие средства с ингредиентами, которые не усугубят проблему. Для этого лучше использовать сыворотку с гиалуроновой кислотой. Это поможет сбалансировать pH кожи и увлажнить ее, что предотвращает чрезмерное производство кожного сала.

Кроме того, вы можете на этапе увлажнения использовать средства с салициловой кислотой на тех участках, где есть воспаление. Это противовоспалительное средство, растворимое в липидном масле и способное быстро проникать в поры, уменьшая воспалительный процесс и уменьшая количество бактерий. Оно также хорошо отшелушивает, что ускоряет заживление.