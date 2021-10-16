 

Почему пандемия ставит рекорды? – Личное мнение

16.10.2021, 14:12, Разное
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Каждый новый день четвёртой волны пандемии бьёт все прежние рекорды — как по новым суточным случаям, так и по числу смертей.

Более 30 тысяч официальных заболевших каждое утро. Около тысячи умерших.


Фото: Соцсети

И это, как все понимают, только вершина айсберга.

При этом людей в масках почти и нет. Дошло до того, что забежав в магазин, в маске была я одна.

Прививочная кампания тоже провалилась. Вакцина есть, но вакцинированы всего около 40 процентов, несмотря на все принуждения.

Мутировавший вирус поражает детей — как взрослые, болеют школьники уже от 12 лет. Дистанта и карантина не вводят.

Казалось бы, так просто теперь закончить пандемию: сделай прививку, надень маску, мой руки с мылом, промывай нос и полоскай рот! Но — нет, наши люди совсем забыли о коронавирусе.

https://t.me/lenamiro/9947

Точно так же происходит и во время сезонных эпидемиях ОРВИ. Сопливые лезут в общественные места. Болеющих детей родители всё равно отправляют в школы. Маски никто не носит и гигиенические меры не соблюдает.

В итоге болеем всей страной.

Тупо это как-то. Глупо. Все возможности не болеть есть, но большинство ими не пользуется.

Почему так, как считаете?

Соблюдаете элементарные меры защиты? Почему нет? Что бы заставило лично вас вести себя ответственно и в отношении своего здоровья, и окружающих? Угроза штрафа или 15 суток помогут?

Источник: Лена Миро



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