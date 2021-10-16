В США школьник, попытавшийся устроить масс-шутинг, был застрелен ответным огнём одноклассников

В американском городе Бозмен (штат Монтана) школьник попытался расстрелять своих одноклассников из автоматической винтовки, но был убит ответным огнём. В результате нападения никто не погиб, кроме самого агрессора, двое детей получили ранения по касательной, не угрожающие жизни.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл в пятницу перед окончанием уроков. Вооружённый штурмовой винтовкой M16, которую он неделю назад купил на полицейском аукционе, 15-летний подросток залез в школу через окно, чтобы не проходить металлоискатель на входе. Через пустой класс он попал в коридор, где открыл беспорядочную стрельбу и ранил двух учеников. Затем нападавший направился в свой класс, но там его встретили массивным огнём из трёх пистолетов, одной винтовки и одного дробовика M37. Получив ранения, несовместимые с жизнью, несовершеннолетний террорист скончался на месте.

Власти штата и бизнес решили наградить защитивших себя школьников и в настоящий момент ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит, чья пуля была первой – этот ученик получит призы от компании Colt. Также все оборонявшиеся будут награждены особым призом от губернатора. В свою очередь директор школы пообещала отменить правило, обязывающее учащихся и педагогов оставлять оружие в специальное оружейной комнате на входе, и не наказывать детей, которые его нарушили.

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