СБУ задержала банду, нападавшую на банки и инкассаторов

Последние пять лет злоумышленники скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера. В частности, похищали автомобили и другое имущество.

По полученным данным СБУ, задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение. Чтобы передвигаться за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

Преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям, отмечают в СБУ.

Всего в банду входили семь человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения.

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