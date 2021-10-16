 

СБУ задержала банду, нападавшую на банки и инкассаторов

16.10.2021, 14:08, Новости дня
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Последние пять лет злоумышленники скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера. В частности, похищали автомобили и другое имущество.

По полученным данным СБУ, задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение. Чтобы передвигаться за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

Преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям, отмечают в СБУ.

Всего в банду входили семь человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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