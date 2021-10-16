Противники Саакашвили начали митинг у тюрьмы в Рустави

Несколько тысяч противников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят в субботу акцию у тюрьмы в Рустави, где он содержится с 1 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Акция проходит под лозунгом «Палач в тюрьме», ее участники требуют запрета саакашвилевской партии «Единое национальное движение» и пожизненного заключения для Саакашвили, осужденного на шесть лет.

Известный актер Гия Бурджанадзе напомнил, что Саакашвили «потерял территории, убивал невинных, создал в Грузии деспотический режим».

«Место палачам в тюрьме», – скандируют на акции, где обвиняют правящую «Грузинскую мечту» в том, что та позволила Саакашвили возродиться.

Напомним, что в четверг сторонники Саакашвили провели акцию в его поддержку в Тбилиси.

Бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.