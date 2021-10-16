 

Время посадки «киноэкипажа» изменили

16.10.2021, 13:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Роскосмос» сказал время посадки космического корабля «Ю.А. Гагарин»(«Союз МС-18) с «киноэкипажем»: он вернется на Землю на минуту раньше, чем предполагалось ранее.

«По уточненным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), расстыковка ожидается в 04.14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса – в 06.41.46 мск и посадка спускаемого аппарата – в 07.35.42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Инцидент с потерей ориентации Международной космической станции (МКС) практически не повлиял на расчетное время посадки спускаемого аппарата корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») в степи Казахстана, передает ТАСС сообщение пресс-службы Роскосмоса.

Планировалось, что экипаж вернется на Землю в 7.36.35 мск и на два километра ближе к Жезказгану.

Ранее МКС потеряла ориентацию  в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж».

Вскоре ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает.

Напомним, посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке-враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. 



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