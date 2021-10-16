Собчак сообщила о «жестких» угрозах после смертельной аварии
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Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в ее адрес поступают угрозы после резонансной аварии в Краснодарском краею
Речь идет о «прямых и очень жестких угрозах» самой телеведущей и ее семье, а также о слежке, передает НТВ.
Собчак обратилась в Росгвардию, там ей посоветовали «действовать в соответствии с законодательством» и написать заявление в органы.
Напомним, полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала.
После этого Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино». Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
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