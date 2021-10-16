Разработан новый способ заморозки продуктов

Ученые представили новый метод заморозки продуктов питания, который оказался менее затратным и более надежным. Продукты предлагают складывать в небольшие контейнеры, заливать жидкостью, а уж затем помещать в морозильную камеру и доводить до нужной температуры. В результате они оказываются законсервированными во льде.

Выгода от такой методики двойная. Во-первых, такие продукты легче перевозить. Не беспокоясь о том, что будет нарушен температурный режим. Во многих случаях рефрижератор вовсе не потребуется. Даже если лед подтает по краям, сами продукты останутся с нужной температурой.

Во-вторых, разработчики метода выяснили, что такая заморозка не приводит к значительному изменению структуры самих продуктов. То есть, они значительно лучше сохраняют все свои качества.