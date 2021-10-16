 

Генно-модифицированный ячмень станет сырьем для выращивания мясного белка

16.10.2021, 13:54, Новости дня
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В Исландии на одном из исследовательских участков посеяли сто тысяч семян генно-модифицированного ячменя. Он понадобится для того, чтобы проводить эксперименты по выращиванию мясного белка.

Ученые уверены, что именно из такого сырья в ближайшем будущем смогут производить искусственное мясо в промышленных масштабах. На сегодня проблемой остаются только вкусовые структуры такого продукта, а также его структура.

Вообще-то, выращивание искусственного мяса уже не является какой-то сенсационной технологией. Разработано уже несколько методик. Но для пищевой индустрии необходима эффективная технология, которая позволила бы получать мясо дешево и в больших количествах. Тем временем все уже разуверились в том, что естественное животноводство сможет когда-либо обеспечить мясом высокого качества все население планеты.



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