 

Минфин разместит бессрочные гособлигации, обязательные к приобретению бюджетниками

16.10.2021, 13:51, Разное
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Министерство финансов планирует разместить в 2022 г. облигации федерального займа (ОФЗ) для размещения среди госслужащих и работников госсектора. Информация об этом представлена в пояснительной записке ведомства к проекту федерального бюджета на 2022-2024 гг. Планируемый объем размещения – 500 млрд руб.

В документе указывается, что целью размещения новых выпусков будет аккумулирование средств на финансирование приоритетных национальных проектов. Сами облигации будут бессрочными, т.е. государство будет иметь право выплаты номинальной суммы в любой срок или же не выплачивать ее вовсе. Ставка купона по размещаемым облигациям будет равна ключевой ставке Банка России, но Минфин получит право не выплачивать купон в случае “неблагоприятной макроэкономической динамики”, а также в форс-мажорных обстоятельствах, включая расширение санкций Запада на Россию и ее граждан.

Процесс приобретения “нацпроектных ОФЗ” будет организован с использованием инновационных технологий, сообщил журналистам министр Антон Силуанов. С зарплатных счетов каждого госслужащего будет единовременно списана определенная Минфином сумма, взамен которой на специальные брокерские счета в Сбербанке будут зачислены позиции по ОФЗ. Сделки с ними будут запрещены, добавил Силуанов.

В пояснительной записке к проекту бюджета также содержится перечень лиц, которые будут освобождены от участия в приобретении ОФЗ. В их число входят высшие чиновники, судейский корпус и сотрудники силовых структур.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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