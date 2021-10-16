Ученые рассказали, что киви снижает риски повреждения клеток организма

Исследователи японского Университета Кагава проводили опыт, продемонстрировавший, что киви способствуют понижению окислительного стресса. Также известно, что во фрукте много целебных нутриентов.

Организм людей испытывает окислительный стресс после активного занятия спортом. Такой процесс появляется естественно, пагубного воздействия телу он не приносит, но служит причиной травм, усталости и даже сдерживает выздоровление. Медики сообщают, что долгое действие состояния ведет к повреждениям клеток и возникновению болезней сердечно-сосудистой системы.

Как пишет «НьюИнформ», исследователи университета Кагава установили, что если каждый день съедать киви, то можно уменьшить риски возникновения окислительного стресса. Исследователи проводили опыт, в котором участвовали 30 мужчин, профессионально занимающихся бегом. 50% добровольцам советовали употреблять киви 2 раза в день, а остальным нужно было убрать фрукты из рациона. Итоги исследования демонстрировали, что спортсмены, которые употребляли плоды, существенно понизили отрицательное действие интенсивных занятий на организм.

Источник: newinform.com