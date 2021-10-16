Мнение: Теракты в Афганистане

В Афганистане в течение последних двух недель произошли теракты в шиитских мечетях. Счет погибших и раненых идет на несколько сот человек. Теракты приписывают боевикам ИГИЛ.

Говоря откровенно, похоже именно на то, что ИГИЛ действительно совершил эти подрывы, однако столь же вероятно, что Исламское государство в данном случае служит лишь инструментом, но никак не самостоятельным действующим лицом.

Специфика группировки в Афганистане в том, что она так и не смогла выйти и маргинального состояния. Это внешний проект, очень плохо стыкующийся с афганской реальностью. Интернациональные идеи исламизированной партии Баас очень неплохо работали в Ираке, несколько хуже — в Сирии. Они были крайне привлекательны для «горючего материала», прибывавшего на территорию Исламского государства с территории огромного региона. Но вот на других локациях идеи ИГ, мягко говоря, «не зашли». Афганистан — территория племен, и правила, регулирующие взаимоотношения между разными племенами и народностями Афганистана, здесь работают гораздо лучше, чем любая внешняя идеология. В итоге ИГИЛ так и не сумел укрепиться в Афганистане, не сумел занять хоть какую-то территорию, его кадровый потенциал — это изгои местных племен, маргиналы и отбросы.

Уже поэтому реальной силы на территории Афганистана у ИГИЛ нет. И поэтому сложные теракты, да и вообще что-то серьезное ему просто не под силу. Одиночный теракт для боевиков ИГ еще возможен, но целая серия — крайне сомнительно. Однако всё меняется, если теракты организовали местные серьезные игроки, которые могут воспользоваться брендом ИГИЛ, чтобы не «светить» себя. И такими игроками, без сомнения, могут быть люди и силы, которые проиграли талибам летом этого года. Теперь они — экстремисты и террористы, раскачивающие страну. А Талибан — законная власть. Все изменилось, не изменилась лишь сама война.

Противников Талибана в Афганистане хватает. Так что гадать, кто именно мог подрядить маргиналов из ИГИЛ на теракты, нет смысла. Цель ударов — шиитская провинция Герат — выбрана тоже не случайно. В Герате Иран вербовал наемников для войны в Сирии, восточные провинции Ирана буквально перенасыщены шиитскими беженцами-афганцами, и значительная часть из них прошла через войну в Сирии в составе небезызвестной группировки «Фатимиюн», а есть еще и пакистанские шииты из «Зейнабийюн» на юго-западе Пакистана. Так что удары по афганским шиитам могут привести к жесткому конфликту между Талибаном и шиитскими радикалами, недовольными неспособностью талибов удержать обстановку и гарантировать безопасность.

В Афганистане ничего не закончилось. И не закончится еще очень долго.

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