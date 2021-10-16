Кофе, сыр и другие продукты, влияющие на запах изо рта так же, как чеснок (а также продукты, делающие дыхание приятным и свежим)

Вы наверняка очень удивитесь, узнав, что не только лук и чеснок могут стать причиной неприятного запаха изо рта. На самом же деле очень многие продукты могут повлиять на свежесть дыхания. Если вас беспокоит частое возникновение неприятного запаха изо рта, вам будет интересно узнать, какие продукты не нужно употреблять, а какие, наоборот, помогут справиться с проблемой.

Продукты, которые становятся причиной появления неприятного запаха изо рта

Если вы не раз замечали, что во рту появился неприятный запах, вам следует исключить из рациона следующие продукты. Хотя бы перед важным событием – совещанием на работе или близким общением с коллегами.

Но, даже если вы не готовы отказаться от некоторых продуктов, будьте готовы к тому, что после их поедания вам нужно будет почистить зубы.

Чеснок

После употребления чеснока неприятный запах появляется не сразу. В нем много серы, которая попадает в кровоток после еды. Вещество выводится из организма через легкие. Поэтому некоторые люди чувствуют вкус чеснока в течение нескольких дней после того, как съели его.

Лук

Лук – еще один овощ, который вызывает неприятный запах изо рта. Он содержит высокосернистые соединения, которые и становятся причиной появления зловония в ротовой полости.

Кофе

Выпить кофе перед важным собеседованием или встречей не самая удачная идея. Отдайте предпочтение зеленому чаю и не беспокойтесь о неприятном запахе изо рта.

Алкоголь

Алкоголь – мочегонное средство, которое обезвоживает организм. Оно снижает выработку слюны, оставляя во рту идеальную среду для размножения вредных бактерий. Единственным исключением является водка. Она по своим свойствам похожа на жидкость для полоскания рта, которая убивает бактерии.

Фарш

Да, белок полезен для вас. Но, если съесть слишком много, может появиться запах изо рта. Чтобы этого не допустить, после приема пищи выпейте много воды.

Сахар

Сахар – легкий источник энергии для бактерий, вызывающих неприятный запах в ротовой полости.

Сыр

Сыр – еще один враг свежего дыхания. Молочные продукты содержат сахар – лактозу. А сахар, как известно, является источником энергии для бактерий, вызывающих появление неприятного запаха изо рта.

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Консервы рыбные

Любая консервированная рыба провоцирует зловоние. Когда рыба консервируется, она начинает окисляться, в результате чего появляется специфических запах.

Хрен

Это, вероятно, один из худших продуктов, которые вы можете съесть перед свиданием с любимым человеком или важным совещанием. Хрен содержит очень едкое химическое вещество, называемое изотиоцианатом, которое имеет резкий запах.

Продукты, которые помогут поддерживать свежесть дыхания

К счастью, есть и такие продукты, которые помогают поддерживать свежее дыхание. И их достаточно много.

Яблоки

Яблоки – мощный союзник в борьбе с неприятным запахом изо рта.

Свежие травы

Свежие травы, такие как петрушка, базилик и мята, помогут замаскировать неприятный запах изо рта с помощью эфирных масел, которые они содержат. Они помогают подавлять неприятные запахи. Эти травы могут действовать как жидкость для полоскания рта, временно маскируя запахи.

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Имбирь

Имбирь нейтрализует неприятные запахи изо рта.

Зелень

Шпинат, салат и капуста отлично справляются с неприятным запахом изо рта. Они помогают сбалансировать уровень pH и предотвратить сухость во рту (еще одна причина неприятного запаха).

Дыня

Дыня содержит много витамина С, что создает не очень благоприятную среду для размножения вредных бактерий во рту. Не говоря уже о том, что в дыне много воды, которая увлажняет полость рта и защищает от бактерий.

Корица

Масло корицы расщепляет летучие сернистые соединения, устраняя неприятный запах во рту.

Зеленый чай

Зеленый чай обладает дезодорирующими свойствами, которые помогают избавиться от запаха изо рта. Полифенолы зеленого чая также убивают вредные бактерии во рту. Но это еще не все! Напиток поможет защитить зубы от кариеса и сбросить лишние килограммы.

Семена фенхеля

Лучшее средство для борьбы с неприятным запахом во рту, которое используют жители Индии. В результате пережевывания семян увеличивается количество слюны, уничтожающей бактерии в ротовой полости. Кроме того, семена помогают нейтрализовать неприятные запахи и способствуют лучшему пищеварению. Это еще не все: масло фенхеля также обладает антибактериальными свойствами.

Цельное молоко

Как обезжиренное, так и цельное молоко снижает содержание серных соединений в чесноке.

Вода

Как уже было упомянуто, одной из главных причин неприятного запаха является сухость во рту. Употребление большого количества воды не только будет поддерживать выработку слюны, но и смоет остатки пищи во рту.

Апельсины

Продукты, богатые витамином С, такие как апельсины, отлично справляются с неприятным запахом изо рта. Витамин С создает среду, в которой бактерии не могут активно развиваться и гибнут.