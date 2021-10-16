DM – «грубое нарушение» принятой практики — РФ не дала эсминцу США вторгнуться в свои территориальные воды

Россия заявила, что её противолодочный корабль заставил эсминец ВМС США USS Chafee отказаться от намерения вторгнуться в её территориальные воды в Японском море, пишет Daily Mail. Вместе с тем, хотя РФ назвала подобные действия «грубым нарушением» правил предупреждения столкновения судов в море, Вашингтон с такой оценкой не согласился, отметив, что взаимодействие кораблей было «безопасным и профессиональным».



Reuters

Министерство обороны РФ заявило, что её военный корабль якобы заставил эсминец ВМС США отказаться от попытки вторгнуться в территориальные воды страны в Японском море, пишет Daily Mail.

На видео, которое было опубликовано Министерством обороны России, видно, как противолодочное судно «Адмирал Трибуц» приблизилось к американскому эсминцу USS Chafee в заливе Петра Великого к югу от Владивостока на расстояние 50 м.

Однако в ВМС США с версией российской стороны не согласились: по словам ведомства, заявление РФ на самом деле «ложное», а взаимодействие между судами было «безопасным и профессиональным».

Инцидент произошёл на фоне совместных военно-морских учений с участием РФ и Китая в этом районе. При этом данное происшествие стало лишь очередным примером столкновений российских и западных военных кораблей на фоне крайне прохладных отношений между Россией и США.

Министерство обороны РФ заявило, что «Адмирал Трибуц» предупредил американский эсминец по радио, сообщив тому, что он находится в районе, закрытом для судоходства из-за артиллерийских стрельб.

USS Chafee курс менять не стал, вместо этого подняв флаг, говорящий о том, что он готовится запустить вертолёт со своей палубы. В ходе подобных действий корабль не может изменить свой курс и скорость.

В соответствии с международными правилами мореплавания «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя из российских территориальных вод, добавили в министерстве.

В результате USS Chafee изменил курс, когда два корабля находились менее чем в 70 м друг от друга.

По словам Москвы, весь эпизод продлился менее 50 минут. При этом РФ осудила это «грубое нарушение» правил предупреждения столкновения судов в море. Вместе с тем представитель Тихоокеанского флота США опроверг российскую версию событий.

«Заявление Министерства обороны РФ о взаимодействии между нашими двумя кораблями ВМС является ложным, — отметил он. — Взаимодействие было безопасным и профессиональным».

По мнению ведомства, USS Chafee действовал в штатном режиме в международных водах, когда российский эсминец приблизился к эсминцу на расстояние 70 м как раз в тот момент, когда там готовились ко взлёту.

«USS Chafee всегда действовал в соответствии с международным правом и принятой практикой. Соединённые Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право», — подчеркнули в американском ведомстве.

Вместе с тем этот инцидент моментально повлёк за собой дипломатические последствия. В частности, Министерство обороны РФ вызвало военного атташе США, которому рассказали о «непрофессиональных действиях» USS Chafee.