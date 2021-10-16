 

Суд ООН отправил иск Украины против РФ на второй круг письменных объяснений

16.10.2021, 13:15, Новости дня
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Решение о втором раунде письменных консультаций было принято после совещания сторон с президентом суда 30 сентября. Киев настаивал на скорейшем рассмотрении дела, тогда как представитель Москвы просил больше времени из-за “большого объема и сложности дела”.

В конце концов Суд ООН постановил, что Украина должна до 8 апреля 2022 года подать письменный контрмеморандум с возражениями по поводу позиции РФ. Россия, в свою очередь, должна дать на него ответ до 8 декабря 2022-го.

После этого, согласно процедуре, Международный суд ООН назначит дату устных слушаний по существу (как следует из графика, ранее 2023 года это не произойдет), и только потом сможет вынести приговор по иску Украина против России

Контекст:

16 января 2017 года Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Он связан с нарушением Москвой Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Москве обращение в суд назвали “преследующим сиюминутные политические интересы”.

С 6-го по 9 марта 2017 года в Гааге прошли предварительные слушания по иску Украины против России. Киев требовал осудить акты терроризма в Харькове и на Донбассе, включая сбитый рейс MH17, а также обязать Россию выплатить компенсации, размер которых в иске не указан. Кроме этого, суду предлагается привлечь к ответственности официальных лиц, виновных, по мнению истцов, в поддержке терроризма. Второй блок претензий касался нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационной власти Крыма. Украина просила Международный суд ООН на время рассмотрения дела в качестве меры обеспечения иска запретить РФ осуществлять любые шаги, которые усугубляют ситуацию.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН отказал Украине во временных мерах против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. При этом суд в Гааге согласился ввести меры по иску Украины против России для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. Суд обязал РФ возобновить образовательный процесс на украинском языке и обеспечить деятельность Меджлиса.

6 июня 2018 года тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина подготовила завершенный иск против России за нарушение двух конвенций.

12 июня Украина подала в Международный суд ООН меморандум по иску против России о нарушении двух конвенций.

12 июня на тот момент замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что Международный суд ООН будет рассматривать иск Украины против России еще несколько лет.

В МИД России 2 июня 2019 года заявили, что российская сторона будет доказывать отсутствие юрисдикции Международного суда ООН по инициированному Киевом делу “Украина против Российской Федерации”. 3 июня суд начал рассматривать возражения РФ по делу, 8 ноября признал дело относящимся к его юрисдикции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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