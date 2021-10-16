 

Пьяный дебошир напал с ножом и топором на росгвардейцев в ХМАО

16.10.2021, 13:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНетрезвый мужчина с ножом и топором напал на жену с двумя детьми в поселке недалеко от Сургута, а после – на росгвардейцев, которые применили табельное оружие для задержания дебошира, сообщили в Уральском округе Росгвардии.

«Экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре предотвратил нападение пьяного агрессивного дебошира, вооруженного ножами и топором, на женщину и двух ее несовершеннолетних детей в поселке недалеко от Сургута», – говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Инцидент произошел ночью в поселке Нижнесортымском недалеко от Сургута. Прибывшие на вызов росгвардейцы услышали за дверью квартиры детский плач и женские крики. Когда сотрудникам удалось проникнуть внутрь, в одного из них полетел нож, попавший в грудную часть бронежилета, затем агрессивный мужчина метнул в сторону росгвардейцев еще один нож и замахнулся топором.  Бойцам Росгвардии пришлось стрелять в дебошира, после чего они оказали ему медицинскую помощь.

Задержанный мужчина ранее привлекался к административной ответственности, на него завели уголовное дело.

Ранее в результате нападения мужчины с ножом в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге погибли три человека. Также он атаковал полицейского.

Посетителей парка, где произошло нападение, помогли защитить военнослужащие гарнизонного наряда, они также оказали помощь при задержании подозреваемого.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.05 / НАСА обвинило Китай в несоблюдении стандартов по космическому мусору

03.07 / “Причина сохранения санкций”. Посольство США в Украине прокомментировало использование Россией Крымского моста

19.09 / ABC News – генпрокурор США назвал карантин величайшим посягательством на свободы, после рабства

19.05 / Deutsche Wirtschafts Nachrichten пророчит Турции судьбу великой беспилотной державы

09.09 / Экс-посол Польши в Киеве – события в Белоруссии — это очередной этап распада СССР

02.12 / В Японии вакцинация от коронавируса будет бесплатной

31.05 / Jeep представил гибридный внедорожник Wrangler 4xe

14.10 / “Защищают и защищены”. В Минздраве сообщили, что более 95% военнослужащих ВСУ получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19

14.02 / Обнаружено реактивное свойство света

08.10 / Бензин в США подорожал до рекордного за семь лет уровня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика