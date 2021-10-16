При обстреле маршрутки в Киеве пострадал водитель

Неизвестные обстреляли маршрутное такси в Днепровском районе Киева, ранение получил водитель 1996 года рождения, нападавшие скрылись.

«В Днепровском районе Киева обстреляли маршрутку. Ранен водитель 1996 года рождения. На место выехала полиция. По результатам следственных действий, удалось установить, что неизвестные совершили несколько выстрелов в сторону маршрутки и скрылись с места происшествия»,– сообщило украинское издание «Вести» в Telegram.

Сейчас полиция пытается установить личности нападавших и задержать их. Мотивы преступников пока не известны.

Маршрутные автобусы на Украине попадали под обстрел в 2018 году. Украинские правоохранители сообщили об обстреле двух маршруток в Харькове, в результате чего пострадали два человека.