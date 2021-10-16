Познер рассказал, что его пугает в современном мире

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, что его пугает в современном мире, а также дал совет молодежи.

Познеру на его сайте были заданы вопросы: «Первый: что вас пугает в современном мире. И второй: какие три главных совета вы бы дали нынешней молодежи?».

«В современном мире меня пугает не одно, а пожалуй, несколько вещей. Прежде всего это глобальное потепление со всеми возможными последствиями. Второе – это реальная опасность ядерной войны, которая стала больше, а не меньше. И третье – это то, что уже не мы начинаем управлять техникой, а техника начинает управлять нами. Мы и особенно наши дети, внуки, становимся рабами техники и не мы ее управляем», – ответил он на первый вопрос.

Познер также добавил, что «давать советы молодежи дело не благородное и лучше даже сказать, на мой взгляд, бесполезное», так как «надо иметь опыт, а у молодых людей опыта нет, и делиться своим опытом – это может быть только любопытно».

«Поэтому я, как правило, советов не даю, кроме одного. Я всегда говорю, что постарайтесь делать так, чтобы вам не было бы противно жить с собой. Чтобы утром, когда вы смотритесь в зеркало, вам было не противно смотреть на свое лицо. Вот это, пожалуй, для меня, главный совет», – заключил журналист.

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