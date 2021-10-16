Робота научили приземляться по-кошачьи

В Соединенных Штатах представили нового робота Mini Cheetah, миниатюрное автономное устройство на четырех лапах, которое всегда приземляется как кошка.

Ученые наконец-то удалось реализовать в технике кошачье умение мгновенно переворачиваться в воздухе и падать на свои лапы даже тогда, когда ее бросают с малой высоты спиной вниз.

Робогепард (так еще называют робота) тоже всегда приземляется на свои четыре лапы. Для этого разработчики создали системы мгновенного перераспределения веса и смещения центра, которое происходит за доли секунды. До этого долго исследовали, в чем секрет кошек. Ученые пришли к выводу, что коты от природы наделены способностью смещать центр тяжести своего теля, благодаря двум вращательным движениям. Однако в Mini Cheetah пришлось использовать дополнительные грузила.