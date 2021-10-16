В Израиле откопали древнейший клад из серебряных монет

В данном случае, речь идет вовсе не о библейских 30 серебрениках. Однако найденным монетам действительно около 2000 лет. То есть, они были отчеканены именно в период жизни Иисуса Христа.

По словам ученых, эти деньги вышли из монетного двора правителей Хасмонеев. Речь идет об Иоанне, Иуде, Матиасе и Ионафане. Археологи считают, что они были закопаны в том месте, где два тысячелетия назад располагалась вилла, принадлежащая какому-то местному центуриону.

Кстати, название монет также чисто израилькое. Это шекели и полушекели, которые соответствовали тетрадрахмам и дидрахмам, ходившим в ту эпоху на территории империи. В данный момент монеты очищены от коррозии и могут быть выставлены в одном из музеев.