Мнение: Мародеры

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ за время "пандемии" провели более 200 млн тестов на коронавирус.

По опыту моих родственников тест стоил им примерно тысячу рублей. 200 млн тестов, да по тысяче рублей – 200 миллиардов "из воздуха". При этом тест – не лечение, он вообще непонятно что и непонятно для чего. Просто навязанная услуга.

Рынок таких навязанных услуг огромен – это и маски, и перчатки, и обязательные санитайзеры во всех общественных местах. И неважно – пользуются ими или нет, важно, что они должны быть везде. Это все те же "фуфломицины", которые напуганные люди скупают в аптеках. И всё это деньги, которые получают совершенно конкретные структуры. Не говоря уже о вакцинах. По сути, рынок "эпидемии" в России – это уже примерно триллион рублей – доход, который получают те, кто вовремя "подсуетился" и вошел в систему борьбы с "эпидемией". И пока этот рынок лишь увеличивается в размерах.

Парадокс ситуации в том, что никакого отношения к медицине этот рынок не имеет. К реальному результату – тоже. Скорее, наоборот – навязанные услуги сопровождаются масштабным насилием и террором – информационным и административным, основная цель которого – вынудить людей "воспользоваться" предлагаемыми "услугами". Хочешь ты или не хочешь, но хотя бы чем-то, но ты озолотишь эпидемическую мафию. Даже если купишь и будешь иногда натягивать на лицо копеечную маску, чтобы не связываться с сумасшедшими или излишне ретивыми контролерами. Террор – это стресс, это падение иммунитета, но кому оно интересно, пока из тебя можно выдавить еще хотя бы рубль?

Логично, что все причастные к бизнесу на смерти требуют только одного – расширения рынка этих кровавых услуг. Тот же Гинцбург уже презентует очередной "Спутник-М" для детей. И то верно – а почему это дети до сих пор за пределами этого рынка услуг? Их тоже нужно включать в оборот и зарабатывать на них. Если кто умрет – а мы тут при чем? Мы всеми силами боремся с неведомой заразой.

"Свиной" или "птичий" гриппы – давно в прошлом. Те жалкие копейки, которые заработала "мадам Арбидол" и союзные ей структуры, давно перекрыты нынешними доходами мафии, зарабатывающей на ужасе и страхе. Да, за бортом остается часть бизнеса, который попал под раздачу и терпит убытки от карантинных мер, но в конце концов, чтобы кто-то заработал, нужно, чтобы кто-то обанкротился. Ничего личного – это такой вот капитализм. На смерти, на панике, на ужасе и насилии.

Зверье, скирдующее доходы на "эпидемии", не имеет ни малейшего человеческого облика. Моральные ограничения отброшены за ненадобностью. Они спешат заработать, так как долго держать весь мир в состоянии катастрофы невозможно. Поэтому нужно успеть урвать как можно больше.

Сама по себе "эпидемия" – чисто политический проект. Медицины и уж тем более спасения человечества от вымирания в ней нет ни грана. Серьезные люди решают серьезные задачи. Но на любой войне за армией всегда следует разнообразный сброд мародеров, маркитантов, грабителей, проституток – тех, кто зарабатывает на войне свои жалкие крохи. Вот они сейчас и зарабатывают. Все эти центры Гамалеи, БигФарма, чиновники разных мастей и должностей – они и есть тот самый сброд, рвущий под себя эти крохи. Мародеры и грабители.

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