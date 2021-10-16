 

“Это тебе не восток”. Ромы жестоко избили украинских военных

16.10.2021, 12:20, Новости дня
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На видео видно, как неизвестные лица до крови избивают двух мужчин в военной форме. После этого они заставили их встать на колени.

Во время избиения злоумышленники выкрикивали: “Буду каждого так находить”, “Нацист, фашист”, “Буду вас уничтожать, фашисты”, “Это тебе не восток”, “На колени, фашист”.

“Вы что будете творить с людьми? Ходите толпой, людей избиваете, бл…дь?” – кричал военному один из нападавших.

Внимание, видео содержит сцены насилия и не рекомендовано для просмотра лицами младше 18 лет или впечатлительными людьми.

Где точно произошло избиение, неизвестно. Ряд СМИ писали, что нападение случилось в Волынской области или в Луцке. Однако полиция сообщила, что в Волынской области таких инцидентов не происходило. Место случившегося устанавливается.

Контекст:

3 октября в городе Торчин Волынской области ромы избили ветерана АТО, писало издание “Волинь Post”. Вскоре после этого предполагаемых нападавших нашли и заставили извиняться на коленях, видео опубликовал Telegram-канал “Катарсис”. Авторы канала “Киев Оперативный” считают, что новое нападение на военных может быть местью за принуждение к извинениям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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