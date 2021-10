Состояние 75-летнего Клинтона улучшилось, но он останется в больнице

“Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья меняются в правильном направлении, включая количество лейкоцитов, которое значительно уменьшилось”, – говорится в сообщении Урены.

Представитель уточнил, что 75-летний Клинтон пребывает в отличном расположении духа и очень благодарен всем, кто пожелал ему в эти дни скорейшего выздоровления.

Update, from me, on President Clinton pic.twitter.com/GhLT9MV6h0

— Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021

Контекст:

12 октября Клинтона госпитализировали из-за инфекции.

Клинтон был президентом США два срока подряд с 1993-го по 2001 год. Как отмечает Reuters, он в прошлом уже имел проблемы со здоровьем: в 2004 году ему сделали четырехкратное шунтирование, а в 2010 году – операцию по открытию закупоренной артерии в сердце.

—