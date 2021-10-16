В российской колонии произошел бунт заключенных

По данным Следственного комитета, в бунте приняли участие не менее 200 заключенных. Бунт сопровождался погромом и уничтожением имущества. В изолятор вызвали спецназ для восстановления порядка, пострадавших нет.

Telegram-канал Baza пишет, что беспорядки начались с конфликта с участием двух заключенных, “в котором активно участвовали сотрудники колонии”.

Другой Telegram-канал Mash отмечал, что накануне бунта один из заключенных нитками зашил себе рот и попытался объявить голодовку.

Издание “Известия” сообщало, что бунтовщики захватили один из жилых корпусов колонии, где соорудили баррикады.

В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что бунт начался после обысков в камерах, во время которых двое из заключенных из штрафного изолятора отказались подчиняться сотрудникам СИЗО, отмечает “Интерфакс”.

На данный момент бунт подавлен, а устроивших беспорядки осужденных планируют перераспределить в колонии соседних регионов, сообщили источники “Интерфакса”.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1, 2 ст. 212 Уголовного кодекса РФ (организация и участие в массовых беспорядках).

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