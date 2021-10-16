В ПФР рассказали о неочевидных льготах для мужчин

Мужчины, у которых есть дети, могут получить дополнительный страховой стаж и материнский капитал, рассказали в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

В Фонде сообщили, что «отец детей может получить материнский (семейный) капитал в случае утраты матерью права на получение МСК», передает Ura.ru.

«Время ухода за малышом до достижения им 3-летнего возраста мужчине засчитают в страховой стаж. Также за каждый год ухода за детьми начислят и пенсионные коэффициенты, которые влияют на размер будущей пенсии. Также отец может получать пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет», – отмечается в сообщении.

Напомним, в начале октября в РФ был учрежден День отца.