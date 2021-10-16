 

Режиссер объяснил успех «Рабыни Изауры» в России

16.10.2021, 12:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБразильский телесериал «Рабыня Изаура» обрел большую популярность в РФ за счет сердобольного сопереживательного сюжета и мастерства российских актеров закадрового перевода, сообщил озвучивавший латино-американские сериалы киноактер, режиссер дубляжа Владимир Антоник.

«Сердобольная история, а мы же люди русские, сопереживающие, за другого попереживали, свои беды отошли в сторону. Что касается закадрового перевода, в стране тогда была тенденция не мешать смотреть кино, и она была правильная, этот артист говорит это, другой другое. И нашим артистам респект, ведь в ход фильма надо было поверить и попытаться сделать все органично», – объяснил режиссер дубляжа Владимир Антоник в беседе с Ura.ru.

При этом Антоник подчеркнул, что в бразильских сериалах играли порой очень хорошие актеры, которые «оправдывают такую ахинею, искренне верят и делают все с полной отдачей». «И я думал, вот бы дать им хороший материал, настоящую драматургию», – добавил он.

Вместе с тем, ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, что не смотрела «Рабыню Изауру», но считает, что сериал оставил свой отпечаток на российском обществе, потому что «добро побеждает зло, что в конце хеппи-энд».

«Рабыня Изаура» – бразильский телесериал 1976 года телекомпании Globo по одноименному роману 1875 года Бернарду Гимарайнша. Первая теленовелла, транслировавшаяся по советскому телевидению. История о служанке и деспоте плантаторе имела оглушительный успех у женщин в России. 



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