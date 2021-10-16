В старых двигателях повышенный расход масла является нормой

Эксперты считают повышенный расход масла при наличии старого двигателя нормальным явлением. По их словам, в том, что моторы «едят» топливо, нет ничего удивительного.

В последнее время наблюдается увеличение нагрузки на движки, также стал широко использоваться наддув. В результате на каждую одну тысячу км бензиновый агрегат потребляет от 5 до 100 грамм масла. Если мотор сильно изношен, то показатель возрастает до 800 грамм. Дли дизеля норма равна 300-500 грамм.

Некоторые производители честно приписывают в инструкции по эксплуатации данные расходы. Часто в повышенном расходе масла виноват и сам владелец транспортного средства. Более агрессивный стиль вождения провоцирует давление в цилиндрах.

«Масложор» представляет собой нормальное явление, если после длительного движения по трассе автомобилист останавливается и глушит движок. В таком случае у турбины резко пропадает охлаждение. В результате происходит медленный процесс закоксовки.

Если речь идет о пробках, особенно при высоких температурах воздуха, то работа масла осуществляется, как в бане. С ростом показателей на термометре растет угар смазки, поэтому наблюдается ее быстрый расход. Жителям мегаполисов рекомендуется гораздо чаще проверять уровень масла, нежели тем, кто ездит за городом, пишет портал iReactor.