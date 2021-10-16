 

Биологи из ФРГ смогли применить антибиотики без вреда для кишечника

16.10.2021, 11:52, Разное
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Эксперты из Европейской молекулярно-биологической лаборатории проводили работу и смогли открыть метод использования антибиотиков без ущерба для кишечника. Данные опубликовали в Nature.
Антибиотики необходимы для уничтожения микроорганизмов и бактерий, имеющихся в организме при его нормальном функционировании. Уменьшают негативные эффекты подобного лечения препараты-антидоты. Исследователи изучали действие 144 различных антибиотиков на 27 бактериальных штаммов из кишечника людей. Биологи выяснили, что в период воздействия антибиотики способны нарушать структуру микробиоты. Микробиота – это собрание вирусов и микробов, которые помогают в переваривании пищи. Антибиотики тетрациклины и макролиды затрудняют развитие бактерий и в определенных эпизодах убивают их, что может приводить к возникновению астмы, аллергий и лишнего веса.

Как пишет «ПолитЭксперт», для подавления отрицательного результата от антибиотиков, эксперты предлагают пользоваться препаратами-антидотами. Обнаружить некоторые из них у специалистов получилось при сравнении сочетаний эритромицина и доксициклина больше чем с 1,2 тысячи препаратов.

Источник: politexpert.net



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