В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал Тихановской

Теперь хранение материалов и подписка на этот Telegram-канал повлекут ответственность, напомнили в ведомстве. На момент публикации на канале Тихановской было 106 тыс. подписчиков.

Также суд признал экстремистским Telegram-канал “Платформа Голос”. Эта платформа во время выборов президента Беларуси вела альтернативный подсчет голосов и признала победу Тихановской, хотя официальные данные говорили о победе действующего на тот момент президента Александра Лукашенко.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Несогласные с результатами выборов белорусы выходили на массовые демонстрации. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Тихановская покинула Беларусь сразу после президентских выборов. Она утверждала, что покинуть страну ее заставили угрозами силовики. Оппозиционерка сказала, что ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой” и она выбрала детей, выехав в Литву.

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