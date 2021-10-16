 

Полиция Великобритании считает убийство депутата терактом, связанным с исламистским экстремизмом

16.10.2021, 11:26, Новости дня
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По данным английской телерадиокомпании, нападавшим является 25-летний уроженец Сомали с британским гражданством. Он был задержан на месте преступления. Полиция заявила о “потенциальной связи” нападавшего с исламистским экстремизмом.

“Силовики считают, что этот человек действовал в одиночку, но расследование обстоятельств инцидента продолжается”, – говорится в статье.

Контекст:

69-летнего Амесса несколько раз ударили ножом 15 октября на встрече с гражданами в депутатской приемной в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. Политику оказали помощь на месте, но спасти его жизнь не удалось.

Амесс, отец пятерых детей, стал депутатом парламента от города Базилдон в графстве Эссекс в 1983 году. Он получил известность за участие в кампании против абортов и в защиту животных.

Это не первый случай нападения на депутатов в Великобритании. В июне 2016 года депутат от Лейбористской партии, 41-летняя Джо Кокс была убита возле своей приемной в Бирстолле недалеко от Лидса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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