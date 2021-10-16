Названа причина возгорания торфяников в Екатеринбурге

Вероятная причина пожара на торфяниках Екатеринбурга – поджог, материалы проверки и экспертизы отправят следователям, сообщили в региональном МЧС.

«Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС считают поджог. Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее из-за смога в Екатеринбурге закрыли дорогу, ведущую в микрорайон Солнечный, в котором объявили режим ЧС. Смог также накрывает Челябинскую область.

В начале недели торфяник в Екатеринбурге тлел на площади 120 гектаров. Позже тление удалось локализовать на площади около 8 гектаров, к четвергу его площадь сократилась до 4,8 гектара. Из-за дыма две школы перевели на дистанционное обучение, были перекрыты несколько дорог. Департамент информполитики региона сообщил, что специалисты Уральской авиабазы подключились к ликвидации торфяных пожаров.