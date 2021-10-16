Стали известны товары, которые подорожают к концу года

Наибольший рост цен (до 15% в годовом выражении) ожидается на электронику, бытовую технику, автомобили и продукты питания, сообщила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Мария Долгова.

Долгова отметила, что рост цен на некоторые категории потребительских товаров к Новому году – одно из следствий традиционного повышения спроса в предпраздничный период, передает «Прайм».

Она предположила, что наибольший рост цен (до 15% в годовом выражении) будет в категориях электроника, бытовая техника, автомобили. Одежда и обувь, отмечает она, подорожают в меньшей степени (на 3-5% за оставшиеся месяцы года).

«Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители», – сообщила она.

Кроме того, серьезно вырастут и цены на продукты питания: до конца года рост цен на овощи и фрукты может составить до 20% по сравнению с сентябрем.

Также на 15-20% могут вырасти цены на вина из-за плохого урожая и удорожания логистики. При этом рост цены на шампанское, спрос на которое перед праздником традиционно растет, окажется не столь серьезным, а скорее в пределах продовольственной инфляции (8-10%), заключила эксперт.

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