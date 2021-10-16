После бунта в колонии Владикавказа возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков в колонии во Владикавказе: в бунте участвовали не менее 200 заключенных, информирует следственное управление СК по Северной Осетии.

«По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «организация и участие в массовых беспорядках», – говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что «в исправительной колонии №1 УФСИН по РСО-Алания не менее 200 человек, отбывающих наказание в указанном исправительном учреждении, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества».

Отмечается, что прибывшие на место сотрудники спецподразделений провели мероприятия по наведению порядка, пострадавших нет.

Ранее по факту бунта в колонии во Владикавказе начали проверку.

Напомним, в колонии во Владикавказе (Северная Осетия) около 200 заключенных устроили беспорядки. Позже стало известно, что силовикам удалось подавить волнения в исправительной колонии №1. В исправительном учреждении наказание отбывают около 600 человек.