К оккупированным территориям можно применять опыт Британии в Северной Ирландии – Пристайко

По его словам, опыт Великобритании Украина может использовать частично, ведь в случае с оккупированными украинскими территориями нет религиозных разногласий, как это было в Северной Ирландии.

“Вместе с тем, есть некоторые вещи [в опыте Великобритании по реинтеграции Северной Ирландии], которые можно применять. Опять-таки, Великобритания – это фактически федеральное объединенное королевство. Украина – унитарное государство. Какой-то опыт интересен, но не весь”, – отметил Пристайко.

Посол также заявил, что в случае с ОРДЛО Минские договоренности уже не приносят результата, так как они были запланированы на год и за последующие семь лет политическая ситуация изменилась.

“Да, это был важный этап остановки агрессии. Но уже нужно перейти на следующий этап. И мы не должны оставаться жертвой политического рэкета, когда нам навязывают решение, которое очевидно нам не подходит, и этим решением нас шантажируют годами”, – пояснил он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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