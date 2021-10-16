 

К оккупированным территориям можно применять опыт Британии в Северной Ирландии – Пристайко

16.10.2021, 10:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, опыт Великобритании Украина может использовать частично, ведь в случае с оккупированными украинскими территориями нет религиозных разногласий, как это было в Северной Ирландии.

“Вместе с тем, есть некоторые вещи [в опыте Великобритании по  реинтеграции Северной Ирландии], которые можно применять. Опять-таки, Великобритания – это фактически федеральное объединенное королевство. Украина – унитарное государство. Какой-то опыт интересен, но не весь”, – отметил Пристайко.

Посол также заявил, что в случае с ОРДЛО Минские договоренности уже не приносят результата, так как они были запланированы на год и за последующие семь лет политическая ситуация изменилась.

“Да, это был важный этап остановки агрессии. Но уже нужно перейти на следующий этап. И мы не должны оставаться жертвой политического рэкета, когда нам навязывают решение, которое очевидно нам не подходит, и этим решением нас шантажируют годами”, – пояснил он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанными россиянами

04.12 / В Латвии отпустили задержанных русскоязычных журналистов

13.07 / Синоптики предупредили о сильном похолодании в центре европейской части России

27.08 / В Великобритании решили эвакуировать 200 кошек и собак из Кабула

09.10 / Apple доставила в Украину первую официальную партию iPnone 13

04.09 / Голикова анонсировала модернизацию районных больниц в Ростовской области

17.09 / “Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?” В Госдепе США призвали Украину смотреть в будущее, а не на “Северный поток – 2”

11.10 / Правительство выделило дополнительные средства для выплат на детей

09.10 / Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной

13.03 / В Аргентине протестующие напали на автомобиль президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика