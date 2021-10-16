 

ВМС США опровергли заявление Минобороны РФ, что американский эсминец нарушил госграницы России

16.10.2021, 10:31, Новости дня
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В заявлении подчеркивается, что американское судно “проводило обычные операции в международных водах Японского моря”, когда к нему на расстояние около 60 м приблизился российский эсминец класса Udaloy.

“Взаимодействие было безопасным и профессиональным”, – говорится в релизе ВМС США. Там также добавили, что российская сторона заявила о проводимых в акватории учениях с артиллерийскими стрельбами уже после приближения своего корабля к американскому эсминцу.

“USS Chafee всегда проводил операции в соответствии с международным правом и обычаями. Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это разрешено международным правом”, – акцентировали в конце документа в американском ВМС.

Контекст:

Днем 15 октября ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ заявило, что эсминец США попытался пересечь российские территориальные воды.

По информации российского “Интерфакса”, после “попытки пересечения государственной границы” к эсминцу подошел противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ “Адмирал Трибуц” и “сделал несколько предупреждений”, а затем начал вытеснять эсминец из российских вод.

После инцидента Минобороны РФ вызвало американского военного атташе в Москве и заявило ему о “непрофессиональных действиях экипажа эсминца”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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