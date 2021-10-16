Мясников рассказал об опасном последствии приема витамина C

Прием синтетических витаминов может привести к опасным последствиям для здоровья, усилить камнеобразование в организме, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Приглашенный в студию доктор медицинских наук Алексей Соболев объяснил, что синтетические витамины усваиваются в организме всего на 10%, и посоветовал принимать витамины в составе натуральных пищевых продуктов, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир канала «Россия 1».

«Конечно. Более того, если принимаете витамин С вот так (в виде таблеток – прим. ВЗГЛЯД), он может у вас отложиться, усилить камнеобразование», – подчеркнул Мясников, согласившись с коллегой.

Ранее врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина предупредила, что чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное воздействие на организм из-за повышения уровня кальция в крови.