 

Мясников рассказал об опасном последствии приема витамина C

16.10.2021, 10:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрием синтетических витаминов может привести к опасным последствиям для здоровья, усилить камнеобразование в организме, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Приглашенный в студию доктор медицинских наук Алексей Соболев объяснил, что синтетические витамины усваиваются в организме всего на 10%, и посоветовал принимать витамины в составе натуральных пищевых продуктов, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир канала «Россия 1».

«Конечно. Более того, если принимаете витамин С вот так (в виде таблеток – прим. ВЗГЛЯД), он может у вас отложиться, усилить камнеобразование», – подчеркнул Мясников, согласившись с коллегой.

Ранее врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина предупредила, что чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное воздействие на организм из-за повышения уровня кальция в крови.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / В Белоруссии отшутились на тему счетов сына Лукашенко в швейцарском банке

26.08 / Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Москве выросло до пяти человек

20.03 / CNN – тайваньские власти призвали сограждан не становиться «Лососями» ради бесплатных суши

17.07 / Нардеп из ОПЗЖ Волошин заявил, что у Украины нет суверенитета. В Раде его назвали сукой и потребовали реакции правоохранителей

21.03 / Ярош призвал «ликвидировать» Украинскую православную церковь

25.03 / Большинство украинцев не хотят прививаться от COVID-19 из-за недоверия вакцинам и боязни побочных эффектов – опрос

25.04 / Мужчину, который с топором громил кассы супермаркета в Мариуполе, арестовали без права залога

24.10 / Кинотеатры будут работать в “красной” зоне в Украине – Минкульт

03.08 / Зеленский заявил, что сомневается в эффективности антикризисных программ правительства

14.08 / Апельсины снижают риск потери зрения к старости на 60%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика