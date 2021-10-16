День Дионисия Ареопагита: что нельзя делать 16 октября

История

Дионисий Ареопагит был афинским мыслителем и христианским святым, жившим в первом веке. В юности он получил хорошее образование, а позже стал членом верховного государственного суда Афин.

После знакомства с апостолом Павлом Дионисий поверил в Христа,

крестился и отправился с апостолом проповедовать Слово

Божие. Он присутствовал при погребении Богородицы. Стал первым епископом в Афинах.

Там же покинул этот свет как мученик.

Традиции

Наши предки

верили, что в преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки — злые духи,

которые вызывают разные болезни. Лучшим средством от них считалась осиновая кора, которую было принято носить с собой. В домах держали осиновое полено. Также на Дениса Позимнего опасались сглаза. Считалось, что 16 октября нужно помогать другим и говорить добрые слова.

Приметы

На 16 октября ждали первых

морозов. Если день был теплым, то до ноября морозов не ждали. Если домашние животные к вечеру неспокойны – жди беды.

Что нельзя делать

На Дениса Позимнего нельзя открывать окна. Наши предки верили, что через них в дом может проникнуть нечисть. 16 октября любимым нельзя говорить слово “нет” – это чревато крупной ссорой. Считается, что в этот день лучше не смотреться в зеркало, наносить макияж, ходить в магазины одежды. Мужчинам нельзя стричься и бриться. Нельзя 16 октября поднимать с земли деньги, чтобы не остаться без средств.