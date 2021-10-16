Kia привезла в РФ новый кроссовер Sorento 2022 модельного года

На рынке РФ стартовали продажи обновленного кроссовера Kia Sorento. Он относится к 2022 модельному году. Автомобиль обзавелся более расширенным оснащением, новым логотипом. Стоимость транспортного средства находится в пределах 2,5-3,6 миллиона рублей.

Компания Kia продолжает улучшать свои модели. Они делают эксплуатацию машины более удобной. Теперь в модификациях Classic, Comfort и Luxe есть мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, появилась поддержка Android Auto и Apple Carplay. Модель Sorento 2022 обзавелась расширенным пакетом «Теплые опции». Его функционал особенно является актуальным, когда на улице стоит холодная погод.

Под капотом расположен 2,5-литровый бензиновый движок. Теперь с завода кроссоверы имеют опцию принудительной системы включения полного привода. Более доступным стал комплекс Drive Wise, который помогает избежать лобового столкновения.

Топовые комплектации Kia Sorento 2022 получили увеличенные тормозные диски. Также в обновленной версии паркетника стал доступен проекционный дисплей. В вариации Premium+ покупатель может выбрать модель с коричневым цветом салона, пишет портал iReactor.