 

Kia привезла в РФ новый кроссовер Sorento 2022 модельного года

16.10.2021, 10:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На рынке РФ стартовали продажи обновленного кроссовера Kia Sorento. Он относится к 2022 модельному году. Автомобиль обзавелся более расширенным оснащением, новым логотипом. Стоимость транспортного средства находится в пределах 2,5-3,6 миллиона рублей.
Компания Kia продолжает улучшать свои модели. Они делают эксплуатацию машины более удобной. Теперь в модификациях Classic, Comfort и Luxe есть мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, появилась поддержка Android Auto и Apple Carplay. Модель Sorento 2022 обзавелась расширенным пакетом «Теплые опции». Его функционал особенно является актуальным, когда на улице стоит холодная погод.

Под капотом расположен 2,5-литровый бензиновый движок. Теперь с завода кроссоверы имеют опцию принудительной системы включения полного привода. Более доступным стал комплекс Drive Wise, который помогает избежать лобового столкновения.

Топовые комплектации Kia Sorento 2022 получили увеличенные тормозные диски. Также в обновленной версии паркетника стал доступен проекционный дисплей. В вариации Premium+ покупатель может выбрать модель с коричневым цветом салона, пишет портал iReactor.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Китай намерен получать гигаватты электроэнергии из космоса

24.05 / Мнение: Достал Лев Барский (lev_lion)

02.07 / Совет ПА ОДКБ осудил террористические акты в Афганистане

10.08 / Мнение: Действительно ли 95% предпринимателей разоряются

07.08 / Мнение: Предупреждение

21.09 / Как правильно выстроить отношения с плесенью на продуктах питания

26.05 / Axle привлекает $ 10 млн Series A для продвижения своих услуг по финансированию грузовых перевозок

26.11 / В ЕС вслед за «Аленкой» опасными могут признать и другие российские продукты

20.11 / Почему не плачет Лео? – Личное мнение

02.07 / Шопинг можно отложить. Как создавать стильные образы из обычных вещей: простые советы для дам 50+

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика