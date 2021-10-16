 

Резкая потеря веса может спровоцировать проблемы с желчным пузырем

16.10.2021, 10:02, Разное
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Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, к чему может привести резкая потеря веса. Не исключено, что на фоне снижения массы тела появятся проблемы с желчным пузырем.
Нормальными темпами похудения являются 2-4 килограмма в месяц. То есть, за неделю человек при правильным подходе может сбросить от 500 граммов до килограмма. Когда вес снижается очень быстро, то в будущем ожидается возвращение лишних килограммов. Скорее всего, похудение станет осуществляться не за счет сокращения жировой ткани. В данном процессе будет участвовать жидкость и мышечная ткань.

Быстрое похудение чревато появлением множества проблем. В частности, в желчном пузыре могут образовываться камни. К тому же не исключены патологии ЖКТ у людей, имеющих к ним предрасположенность. На совсем другом уровне находятся психические расстройства. В данном случае речь идет о булимии, нервной анорексии, компульсивном переедании.

Когда человек долгое время ограничивает себя в каких-либо продуктах, в будущем может произойти срыв. Он начинает питаться, не контролируя количество пищи и объемы порций.

Чтобы избежать негативных последствий, не стоит брать за основу диеты, предполагающие потребление слишком маленького числа калорий. Порции необходимо сокращать постепенно. Важно не только правильно питаться, но и заниматься спортом.

Источник: riafan.ru



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