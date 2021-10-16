15 фото из жизни в Бразилии, которые удивят любого русского, ведь это совсем другой мир

Все мы помним еще со школы, что Бразилия — это страна в Южной Америке и занимает половину территории континента и много других книжных фактов.

Но сегодня мы познакомим вас с Бразилией в обычной бытовой жизни с интересными фактами, о которых вы вряд ли слышали.

Совсем недавно мы писали о 15 странных явлений из Японии, которые вызовут недоумение у любого русского.

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