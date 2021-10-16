 

Минздрав обновил карантинные зоны. 15 областей в “оранжевой” зоне

16.10.2021, 9:36, Новости дня
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Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Херсонская область находится в “красной” зоне.

Последние три дня в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Сумской областях были превышены показатели госпитализации и загруженности койко-мест с кислородом.

Также в Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черкаской и Черниговской областях три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев COVID-19.


Инфографика: moz.gov.ua
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 60 тыс. пациентов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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