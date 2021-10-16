 

Два автобуса столкнулись в Бельгии, среди пострадавших несколько детей

16.10.2021, 9:25, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДва пассажирских автобуса, один из которых перевозил детей, в пятницу столкнулись в городе Ла-Лувьер (La Louvière) в Бельгии, информирует агентство Belga.

Среди пострадавших шестеро детей. Все они находились в одном из транспортных средств, передает РИА Новости.

Отмечается, что автобус неожиданно изменил траекторию движения, что привело к лобовому столкновению с другим автобусом.  

Среди пострадавших не только дети, водитель также госпитализирован с тяжелыми травмами. Согласно предварительной информации, мужчину ослепило солнце. Сейчас полиция проводит расследование.

Ранее московские госавтоинспекторы составили портрет типичного нарушителя ПДД. Оказалось, что чаще всего правила дорожного движения нарушают мужчины в возрасте от 26 до 35 лет с водительским стажем 10 лет и больше, а время нахождения за рулем до совершения ДТП – не более одного часа. 



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