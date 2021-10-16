Китай отправил новый экипаж на космическую станцию «Тяньгун»

Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с кораблем «Шеньчжоу-13» и тремя космонавтами на борту отправилась к строящейся китайской орбитальной станции «Тяньгун».

Запуск прошел в 0.23 субботы (19.23 мск) с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В числе космонавтов – Чжай Чжиган, в сентябре 2008 года ставший первым китайцем, вышедшим в открытый космос. Также с ним на борту женщина-космонавт Ван Япин и Е Гуанфу.

Все трое были в составе дублирующего экипажа «Шэньчжоу-12», который был первым на китайской космической станции и провел там три месяца. Экипаж этого корабля пробудет там минимум 180 дней.