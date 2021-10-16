Эксперты рассказали о пользе употребления бананов по вечерам

Японские эксперты рассказали, что употребление бананов принесет пользу организму не только после употребления в утреннее время, но и по вечерам. Дело в том, что плоды богаты множеством полезных витаминов и минералов.

Съеденные утром бананы позволяют восполнить переработанные во время сна питательные вещества, заряжая человека энергией на весь день. Что касается употребления плодов в обед, то это позволит получить необходимую энергию на послеобеденный период. Если же употреблять бананы в вечернее время, то в организме человека начнет выделяться гормон счастья серотонин. Он особенно полезен для сна и стабильного эмоционального состояния.

Бананы богаты витамином В6 и магнием, которые обладают успокаивающим действием, что особенно полезно после тяжелого трудового дня. Также плоды помогают сохранить чувство сытости в течение длительного времени. Это пригодится тем людям, которые стремятся похудеть. Что касается калорийности, то в одном банане содержится около 86 калорий. Если же человек намерен употребить бананы после ужина, то стоит учитывать количество калорий и сахара в блюдах и плодах, соблюдая баланс, пишет «Слово и дело».