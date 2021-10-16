Автоэксперт напомнил о необходимости замены масла перед зимой

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16.10.2021, 9:10, Разное
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Автомобильный эксперт и технический директор Fresh Auto Максим Рязанов напомнил о необходимости замены масла в автомобиле перед приходом зимы. По его словам, заниматься подготовкой машины к холодам стоит начинать уже сейчас.
Первым делом стоит заняться заменой масла и резины. В противном случае проблемы у водителя могут возникнуть в самый неподходящий момент. По словам Рязанова, в зимнее время масло становится более густым, поэтому хуже смазывает узлы и детали. Идеальным вариантом станет масло 0W30.

Далее следует проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе. Важной станет оценка работы системы отопления, поломка которой, в случае неисправности, чревата возникновением проблем с замерзшими зеркалами и стеклами. До прихода морозов следует очистить лобовое стекло, а в случае наличия трещин – заменить его на новое. Рязанов рекомендует водителям осмотреть кузов и днище машины, так как длительные холода и обильные осадки могут усилить коррозийные процессы.

Следующим советом эксперта стала покупка аварийного комплекта, в который входят домкрат, запасное колесо, фонарь, силовые кабели или прикуриватели, набор из торцевых головок и гаечных ключей, пара плоскогубцев, запасные предохранители и манометр для шин. Что касается аптечки, аварийного знака и огнетушителя, то они всегда должны находиться в машине, цитирует эксперта издание «ПолитЭксперт».



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