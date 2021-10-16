Врач Клонер развеял миф о пользе красного вина для здоровья

Многие люди верят, что регулярное употребление вина в малых количествах станет полезным для здоровья. Врач и руководитель отделения сердечно-сосудистых исследований в Хантингтоне Роберт Клонер развеял данный миф.

По словам врача, нет доказательств пользы от включения вина в рацион на постоянной основе. Клонер напомнил, что в 2012 году исследователи проводили исследование, в результате которого удалось найти связь между употреблением безалкогольного красного вина и снижением артериального давления. С алкогольным же напитком не происходит подобных изменений в работе сердечно-сосудистой системы.

Клонер заявил, что основой устоявшегося мнения многих людей могут быть другие факторы, а не красное вино. Вероятно, речь идет, например, о питании по средиземноморской диете или других режимах. Более того, в исследованиях отмечалась лишь корреляция, а не причинно-следственная связь, пишет newinform.