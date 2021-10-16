 

Гражданина Израиля задержали в Москве по делу о мошенничестве

16.10.2021, 9:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСледователи задержали в Москве гражданина Израиля Реваза Шмерца, которому предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Показания на него якобы дал обвиняемый в мошенничестве Валерий Кулиш, позже он был найден мертвым, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «сотрудниками правоохранительных органов задержан и помещен под стражу житель Израиля Реваз Шмерц», он обвиняется «в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», передает ТАСС.

При этом давший на него показания Валерий Кулиш найден мертвым в одном из зданий МВД, предположительно, он мог покончить с собой.

Официальными комментариями органов следствия и правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

В Тверском суде Москвы сообщили, что 18 октября будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока ареста Шмерцу на один месяц, то есть до 19 ноября.

Защита намерена просить суд об изменении меры пресечения Шмерцу на не связанную с изолированием от общества: домашний арест, запрет определенных действий и залог, установленный судом.



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