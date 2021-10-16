Глобальное потепление ведет к росту ожирения

Ученые из онкологического центра Фокс Чейз (Филадельфия, США) обнаружили связь климатических изменений с ожирением, и тем самым увеличили длинный список угроз, связанных с глобальным потеплением.

Исследователи выяснили, что по мере повышения глобальных температур люди могут стать менее физически активными, а значит менее способными сжигать лишний жир. Данное обстоятельство повышает риск избыточного веса или ожирения.

Однако на этом проблемы не заканчиваются. Избыточный вес может привести к увеличению выбросов парниковых газов, так как люди с избыточным весом и ожирением чаще используют транспорт, функционирующий на ископаемом топливе, вместо физически активных способов передвижения, например, ходьба или езда на велосипеде.